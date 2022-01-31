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فياض يبحث مع رئيس مجلس ادارة معمل " SIGMA" في عملية استبدال قوارير الغاز

31
JANUARY
2022
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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض رئيس مجلس ادارة معمل " SIGMA" لصناعة قوارير الغاز السيد رباح جابر في مكتبه في الوزارة وتم البحث في عملية استبدال قوارير الغاز التي بدأت بناءً عل توصية نيابية من لجنة الاشغال العامة والطاقة عام 2015 والتي كانت قد توقفت السنة الماضية بسبب الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار وسعر الحديد.

وأجرى الوزير فياض مفاوضات أسفرت عن تحديد السعر بـــ28.5 دولار بعد ان كان ثلاثين دولارا اي بتخفيض بلغ دولاراً ونصف الدولار عن سعر كل قارورة غاز سيتم استبدالها ، مما يشكل وفراً على المواطنين يبلغ مليون ومئتي ألف دولارا كون القوارير المتوقع استبدالها تبلغ ٨٠٠ ألف قارورة استنادا الى توصية لجنة الاشغال النيابية والتي كانت قد قدرت العدد الاجمالي بأربعة ملايين قارورة استبدل منها ثلاثة ملايين ومئتي الف قارورة .

وبالتالي وقع اليوم الوزير فياض على قرار استئناف عملية استبدال القوارير القديمة حمايةً للسلامة العامة ودرءاً لأي خطر ممكن أن يحصل في المستقبل على أن تبدأ عملية الاستبدال صباح الغد.

الى ذلك شكر الوزير فياض السيد جابر الذي أبدى تعاونا وتفهّما لدقة الوضع في ظل الظروف الراهنة ، مما أثمر هذا التخفيض الذي يصب في مصلحة المستهلك.

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