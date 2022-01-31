لجنة الإدارة والعدل تجتمع غدا عند الحادية عشرة من قبل الظهر...وهذا جدول أعمالها

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تعقد لجنة الإدارة والعدل جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 1/2/2022، وذلك:

1- اقتراح قانون بشان الوساطة الاتفاقية.

2- اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 544 الصادر في 24 تموز سنة 1996.

3- اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الاصطناعي.

4- اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.

اذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم عينه.

على ان تعقد الجلسة في القاعة العامة لمجلس النواب.