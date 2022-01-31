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مصادر مطلعة على أجواء بعبدا: إمّا أن يسلّم سلامة كل ّ الداتا إمّا المساءلة التي قد تتخذ طابعاً قضائياً

31
JANUARY
2022
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بعد بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الذي أشار الى العرقلة التي لا تزال قائمة لعمل شركة شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، ذكّرت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا عبر الـtayyar.org بالاجتماع الذي حصل قبل عام ونصف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان ووزير المال ليتوجه بعدها الرئيس عون بكلمة الى اللبنانيين قال فيها إن التدقيق الجنائي مسألة أساسية لبناء الدولة القوية مذكّراً بالمراحل التي مرّ بها، أما اليوم وبعد سنة ونصف نجد أن حاكم مصرف لبنان لم يسلّم كامل الداتا لشركة ألفاريز. وقالت المصادر:"إن وزير المال يقف بين موقفين فهو بالنتيجة كان في مصرف لبنان ولكن هذا لا يعني أن بعبدا لديها إشكالية في عمله وهو يعمل بمهنية عالية". وفي الاطار عينه أشارت المصادر الى أن هناك حماية سياسية يتمتع بها حاكم مصرف لبنان، وما حصل لدى مداهمة المصارف لكشف حسابات شقيقه ليس الا الدليل على ذلك..."وكل ذلك يعني أن الذهاب الى مجلس الوزراء لمحاسبة سلامة غير ممكنة، لذلك وأمام العرقلة المستمرة لعمل شركة ألفاريز حذّر الرئيس عون الى أننا في الميل الأخير فإمّا أن يسلّم سلامة كل ّ الداتا إمّا المساءلة التي قد تتخذ طابعاً قضائياً.

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