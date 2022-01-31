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الإضراب العام في هذه الايام.. وشل البلد!

31
JANUARY
2022
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أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتحاد قرر تنظيم إضراب عام في 2 و 3 و 4 وشل البلد اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الأربعاء 2 شباط حتى الثالثة بعد الظهر في كل المناطق اللبنانية وخلال اليومين 3 و 4 في التوقيت نفسه وفق الجدول التالي:

جدول بمواقع التجمع للإضراب

الإعلان

2 – 3 – 4 شباط 2022 من الساعة 5:00 حتى الساعة 15.00
بيروت الكبرى: مستديرة الدورة
•فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات) 
•الطريق البحرية
•تقاطع كاليري سمعان
•تقاطع كنيسة مار مخايل
•تقاطع المشرفية
•مستديرة الكفاءات 
•مثلث خلدة 
•مفرق بشامون – عرمون 
•مثلث الحازمية
•مفرق الريجي – الحدث
•تقاطع الحدث – الكفاءات 
•طريق المطار القديمة - مثلث الكوكودي 
•المدينة الرياضية 
•مرفأ بيروت.
•جسر البربير 
•نفق البربير 
•تقاطع بشارة الخوري 
•نفق بشارة الخوري 
•طريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولا 
•مثلث الاونيسكو 
•مثلث الدكوانة
•مستديرة المكلس 
•انطلياس – الفوار 
•مثلث نهر الموت
•مثلث الاوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلح 

جبل لبنان:
•مفرق نهر ابراهيم / الأتوستراد الشمالي
•عمشيت / الأتوستراد الشمالي (محلات الرحباني)
•مستديرة عاليه
•مثلث بحمدون
•مستديرة بعقلين
•جسر الدامور - بيت الدين
•اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك 

الجنوب والنبطية:
•مدخل صيدا الشمالي
•جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين
•مستديرة كفرمان / النبطية.
•ساحة البص / صور
•جسر الزهراني
•مثلث صف الهوا – بنت جبيل
•ساحة مرجعيون
•مرفأ صيدا
•مرفأ صور

البقاع:
•ضهر البيدر- مفرق فالوغا
•طريق ترشيش- مفرق التويتي
•مثلث الحمرا - بلازا
•مثلث راشيا – ضهر الاحمر
•مفرق قب الياس

بعلبك / الهرمل:
مدخل بعلبك الجنوبي - دورس
مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصي
مفرق اللبوة – عرسال / الطريق العام

الشمال/ عكار:
•مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
•طريق الضنية – كفر حبو
•نفق شكا – الخطين
•الطريق البحرية - الهري
•مستديرة العبدة
•جسر البترون 
•ساحة اميون
•طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
•دير عمار – المنية – الطريق الدولية
•مرفأ طرابلس

وتوجه طليس برسالةٍ الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين قائلاً: :البلد لكل اللبنانيين. الجوع يطال الجميع وقطاع النقل البري يجمع كل اللبنانيين وإذا نزل الى الشارع سيشلّ كل البلاد. نأمل أن يدرس مجلس الوزراء الاتفاق في جلسته اليوم ويبت به".

وأعلن استثناء الحالات الإنسانية والمرضية والقمح والطحين للأفران والمواد الطبية.

ودعا جميع النقابيين على جميع الأراضي اللبنانية الى أعلى درجات التعاون مع القوى الأمينة والعسكرية لتنظيم هذا التحرك وحسن التعامل مع المواطنين. داعياً القوى الأمنية والعسكرية الى حماية هذا التحرك.

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