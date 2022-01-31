إليكم ما تداولته جلسة الحكومة اليوم وما أقرّ فيها

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أقرّ مجلس الوزراء المساعدة الاجتماعية لكلّ مَن يخدم المرفق العام بنسبة 75 في المئة من أصل الراتب على مدّة سنة على ألا تقلّ عن ٢.٠٠٠.٠٠٠ ليرة ولا تزيد على ٤.٠٠٠.٠٠٠ ليرة.



وأفاد وزير التربية والعلام بالوكالة عباس الحلبي بأنه تمّ ضبط 17 شبكة تجسس تابعة للعدو الاسرائيلي ودورها محلي واقليمي.



وأضاف: "كما جرى التداول بالمادة 135 من الموازنة المتعلّقة بالمساعدة الاجتماعية للقطاع العام".



وتابع: "كما تداولنا بالمادة 15 من الموازنة الخاصّة بالرعاية الاجتماعية وكلّ ما يخص المؤسسات التي تعتني بالمدمنين وذوي الإرادة الصلبة والنساء المعنّفات ليرتفع حصة تمويلها من الموازنة إلى 4 مليار ليرة لبنانية".



وأردف: "وناقشنا المادة 13 من الموازنة المتصلة بالسلفة المطلوبة لكهرباء لبنان وطلبنا الاستفسار من وزير الطاقة للتوضيح بشأنها".