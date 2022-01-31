living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان - سألت "وينك يا امي طمني عنك".. ليأتي الرد صادماً

31
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في نداء الوطن:


أكثر من شهرين والأخبار عن فرار شبان من مناطق الفقر في طرابلس والتحاقهم بتنظيم «داعش» في العراق لا تزال تتوالى فصولًا، وآخرها ما نشرته «وكالة الأنباء العراقية» نقلًا عن مصدر أمني عن «مقتل 3 لبنانيين أثناء قتالهم في العراق في الضربة الجوية التي استهدفت خلية لـ»داعش» بالعظيم في محافظة ديالى»، و»القتلى الثلاثة من وادي النحلة شمال لبنان، وهم عمر سيف، بكر سيف، وانس سيف الملقب بالجزار».

وإذا كان الخبر العراقي تحدث عن مقتل 3 لبنانيين بالغارة تلك، فإن الأهالي أبلغوا بورود معلومات إليهم تتحدث عن 6 قتلى، حيث يضاف إلى الثلاثة المذكورين أعلاه، شاب من عائلة السيد وشابان من عائلة شخيدم، اضافة إلى الأنباء التي تحدثت عن مقتل شابين قبل مدة، ممن هربوا من طرابلس إلى العراق للقتال إلى جانب «داعش». والدة الشاب عمر سيف بدت في اتصال مع «نداء الوطن» منهارة تماما لتلقيها الخبر المفجع وقالت: «لا أطلب شيئاً من الدولة فهي من فعلت بنا وبأبنائنا كل هذا».



من جهته أسف المحامي محمد صبلوح «لعدم تحرّك الأجهزة الأمنية ودار الفتوى حتى الآن إزاء ما يحصل» وقال: «قبل يومين، أحد هؤلاء الشباب تحدثت معه والدته كما أبلغتني وقالت له (وينك يا أمي طمني عنك) وذلك على نفس الرقم الذي تواصل معها عليه ليخبرها أنه أصبح في العراق، فيأتيها الجواب: ابنك الداعشي مات. ثم سمعنا لاحقًا أنه مات في الغارة. حسنا، من أخذ هاتف الشاب ومن كلّم الأم؟ هناك علامات استفهام كثيرة تطرح حول هذه القضية».



وسأل صبلوح: «كيف استطاعت السلطات العراقية معرفة أسماء الشباب ونشرها على صفحاتها، طالما أنهم لدى «داعش» وقتلوا في غارة جوية»؟ واسف لعدم تعامل السلطات اللبنانية «جدّياً مع هذه المسألة الخطيرة» قائلاً ان وزير الداخلية تحدث عن 37 شاباً، «وكان من المفترض أن يعطي معلومات دقيقة، نحن نعلم من الأهالي في مناطق طرابلس عدد اللبنانيين في العراق، ولكن كم هو عدد غير اللبنانيين؟ لا نعرف، أليس من المفترض أن يكون لدى وزير الداخلية معلومات كاملة حول العدد والأسماء وأن يطمئن الأهالي من خلال اتصالات معينة تحصل مع الجانب العراقي؟ عندما سُئل في حلقة تلفزيونية عن وثائق الاتصال أجاب: هم غير قانونيين فإذا أوقفوا عند الجيش ليومين مش أفضل ما يروحوا عند «داعش»؟! هل هذا كلام وزير مسؤول»؟!


ويرى صبلوح أن «ليس كل ما يحصل وليد ضغط اجتماعي وفقر. ربما هناك نسبة لا تتعدى 10% ولكن الاخطر من ذلك بالتأكيد هناك سوء إدارة أمنية وقضائية تحصل. واسف لأن «خلاف الأحزاب والسياسيين تتم تصفية حساباته في طرابلس». وقال:» لا شك أن ثورة 17 تشرين أظهرت وجهها الحقيقي وهذا لم يرق للغرف السوداء التي تعمل ضد المدينة وربما هناك نية لتطيير الإنتخابات في المرحلة المقبلة، ويحضّر لها سيناريو خاص من طرابلس».


وشرح صبلوح أن الاهالي بحالة صعبة جداً، ولم يتواصل معهم اي جهاز أمني لطمأنتهم «شبان ماتوا ولا تأكيد رسمي والأهالي يريدون الحقيقة، الشبان يخرجون إلى العراق عبر سوريا بمناطق يسيطر عليها النظام وإيران، ويعبرون الحدود السورية واللبنانية حتى يصلوا، على الأجهزة الأمنية اللبنانية أن تكشف المؤامرة والا هي مشاركة في ما يحصل».


الأهالي اذاً يريدون رواية أمنية ورسمية حيال القضية. فهناك شبان وصلت أخبارهم بأنهم ماتوا، وشبان آخرون اختفوا، وقيل أنهم في العراق يقاتلون مع «داعش»، يريدون معرفة من ورّط أولادهم وسهّل لهم وصولهم إلى العراق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout