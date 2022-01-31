بعد "ياسمين".. استعدوا لعاصفتين!

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سيكون لبنان تحت تأثير منخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية سيجلب الطقس الماطر على فترات خاصة غرب البلاد وذلك بين ساعات ظهر اليوم الإثنين ومنتصف الليل ويستمر حتى ظهر الثلاثاء مركزه شمال مصر.



طقس الأيام المقبلة:

اليوم الإثنين سيكون غائما جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 و ما فوق خلال الفترة المسائية كما يستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع احتمال تساقط امطار متفرقة خفيفة في خاصة في المناطق الجنوبية مساء وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رياح ناشطة.



الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب ال65 كلم/س جنوب البلاد صباحا.

وهناك منخفض آخر هذا الأسبوع سيكون أكثر قوة وفعالية وهو متوقع يوم الخميس المقبل.