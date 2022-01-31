لقاء بمناسبة السنة الجديدة للتجمع من أجل لبنان

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دعا التجمع من اجل لبنان في فرنسا الى لقاء ودي بمناسبة السنة الجديدة حضره عدد كبير من الأعضاء والأصدقاء . وكان هذا اللقاء مناسبة لمناقشة الأفكار من أجل القيام بخطوات ضرورية وعملية في الإنتشار لمواكبة التحضيرات للانتخابات النيابية في أيار ٢٠٢٢ والتي من خلالها نطمح إلى مشاركة فعالة للمنتشرين بهدف تطوير النظام اللبناني السياسي والاقتصادي وبالتالي العمل نحو الجمهورية الثالثة.

وبعد كلمة ترحيبية لرئيس التجمع، الدكتور انطوان شديد، شدد فيها على أهمية تفعيل النشاطات الهادفة و المنتجة مع الجالية اللبنانية في فرنسا من أجل النهوض بلبنان، أعطى الحاضرين ملاحظاتهم و اقتراحاتهم، و أكّدوا دعمهم لمسار فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون النضالي في محاربة المنظومة الفاسدة. و قد عبّروا عن ثقتهم بتجمعهم السياسي و بفضل جهود كافة اللبنانيين، بتحقيق الأهداف الوطنية المتجسدة بالتحرر و بناء الدولة و المؤسسات.