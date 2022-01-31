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حسان الحسن لـ البناء: المسؤولون السوريون: باسيل تحمّل ويتحمّل العقوبات والضغوط بسبب مواقفه

31
JANUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

ترجم التيار الوطني الحر انفتاحه على سورية وضرورة تعزيز التعاون معها لمعالجة الأزمات العالقة والملفات المشتركة بين البلدين لا سيما ملف النازحين، حيث زار وفد من التيار برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب دمشق الثلاثاء الماضي بدعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي حيث التقى الوفد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال، وتم البحث في ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، كما التقى الوفد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد.

 

وفي السياق، قال الإعلامي حسان الحسن الذي كان في عداد الوفد لـ»البناء» إن الامين العام المساعد هلال هلال ووزير الخارجية السوري أبديا احترامهما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل على اعتبار أنه تحمّل ويتحمّل العقوبات والضغوط التي فرضت عليه بسبب مواقفه السياسية».

 

واشار الحسن الى ان سورية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وإن كانت تتأمل من القوى التي يربطها تحالف استراتيجي بموضوع الدفاع عن البلدين ودعم المقاومة أن تكون موحدة في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

واعتبر الحسن أن الزيارة ليست شكلية فهناك علاقة جيدة مع حزب البعث، وسوف تتعزز لمصلحة البلدين. وهناك تعاون في ملفات عدة تمهيداً لنقل الواقع الى وزراء ونواب التكتل الأجواء لكي يبنى عليها كحجر اساس في ما بعد لما يصب في اطار المصلحة المشتركة بين سورية ولبنان في ما خص الكهرباء والتجارة وعودة النازحين.

 

وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط مقربة من التيار الوطني الحر ان زيارة باسيل المرتقبة الى سورية هي منفصلة عن زيارة وفد التيار وليس هناك من تنسيق أبداً، فباسيل سيزور دمشق وفق التوقيت الذي يراه مناسباً، مع اشارة الاوساط في الوقت نفسه الى ان زيارة وفد التيار ربما تكون تهيئة الأجواء لزيارة النائب باسيل والذي من الممكن ان يكون قد زار سورية بشكل غير معلن.

البناء
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