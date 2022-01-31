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عناوين الصحف ليوم الأثنين 31 كانون الثاني 2022

31
JANUARY
2022
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 الأخبار: داعش في الشمال: أكثر من خبر

سقوط أكبر شبكة تجسّس لإسرائيل
«خطّة التعافي»: جريمة لـ15 سنة مقبلة

 

 

الديار: الفوضى السياسية تُطيح بأي إصلاح إقتصادي – مالي والمزايدات الشعبوية وسيلتها
المبادرة العربية... إحتمال التصعيد وارد وهذه سيناريوهات التداعيات الإقتصادية
الدولار إنخفض 30% في السوق السوداء من دون أن ينسحب على الأسعار

 

 

 

نداء الوطن: "حزب الله" يدشّن حملته الانتخابية: "تمجيد السلاح" و"شيطنة القوات"
العرب يتدارسون الردّ اللبناني: إجراءات "على سكة التنفيذ"!

 

 

 

اللواء: مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات
ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني. والكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية

 

 

 

البناء: لبنان يربح جولة الكويت بفتح التفاوض… وربط سلاح المقاومة بتحرير المزارع / عون في دار الفتوى… والدولار الجمركيّ عالق… ونصرالله يتحدّث اليوم / عبث قواتيّ يربط الصراع مع حزب الله بالعقيدة ويصفها بـ «التجليطة» /

 

 

 

الجمهورية: ترحيب بالرد وإحالته للدرس

 

 

 

النهار: تريّث خليجي يمدّد للبنان فرصة "التفاعل"

 

 

 

l'orient le jour: Le Liban attend la réaction des pays du Golfe à sa réponse
Beyrouth se dit prêt à respecter les résolutions internationales si Israël fait de même.

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