أسرار الصحف ليوم الأثنين 31 كانون الثاني 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في أسواق الغاز العالميّة إن الحديث عن تعويض قطر لنقص مفترض في الغاز الروسي لأوروبا ضرب من الخيال، فلو كان ممكناً لما كانت الحرب على سورية ومن أهدافها مدّ أنبوب غاز قطري الى أوروبا يجعل النقل اقتصادياً عدا عقوبات تصيب قطر إذا أوقفت شحناتها للصين ووجود كلفة عالية.



خفايا

قال مرجع سياسي بارز إن التعامل البارد مع الرسالة الخليجيّة أثبت أن الحرب النفسية التي رافقتها ووصفتها بإنذار الإذعان والتبشير بخطة عقوبات لم تنجح في فرض ارتباك على الرؤساء ولم تدفعهم لفقدان التوازن وجاءت النتائج في لقاءات الكويت لصالح موقف لبنان المبني على القانون والمنطق.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ الطلاق الانتخابي الذي وقع بين حليفين سياسيين، منسّق بين الفريقين منذ مدة كونه يحمل مصلحة للطرفين.

يراهن حزب في الجبل على عدم قدرة منافسيه على التوحد ولو أنّ الاستطلاعات تعطي المجموعات المعارضة أكثر من مقعد في الشوف - عاليه، ومقعد في بعبدا.

تتوقع مصادر متابعة أن يبدأ عدد من نواب «المستقبل» التحضير للترشح تحت غطاء عدم المقاطعة الذي أمنته دار الفتوى والرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة.

اللواء: أسرار

همس

جرت مشاورات وإجتماعات بين مرجعيات روحية وسياسية بقي بعضها بعيداً عن الأضواء بهدف الإسراع بلملمة الوضع في الشارع السنّي إثر إعلان سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي وفريقه الحزبي وكتلته النيابية!



لغز

عكست أرقام مشروع الموازنة التخبط المستمر في المعالجات المالية، وعدم واقعية أرقام الواردات بالمقارنة مع النفقات المؤكدة وبالتالي توقع زيادة العجز أكثر مما توقع أهل الموازنة أنفسهم!