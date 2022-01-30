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هيئة قضاء كسروان ترد على سمير جعجع

30
JANUARY
2022
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بيان من هيئة قضاء كسروان الفتوح ردا على سمير جعجع:


المجتمع الواعي لن يتقبّل ما يبثه المنافقون الدجالون أمثالك من دعايات كاذبة ومقولات تضليل مريبة وإشاعات لتزييف الحقائق والترويج لثقافة الحقد والكراهية، وبثّ روح اليأس وثقافة الهزيمة، وممارسة مختلف أشكال الوقيعة والدّس الرخيص، وجميعها تهدف إلى تدمير عوامل الثقة، وأسس الوحدة بين مكونات المجتمع، وتسميم الأجواء، وإثارة النعرات والفتن والصراعات الداخلية.


ونسأل "أين أنتم من أهل كسروان واوجاعهم؟ وماذا فعل نائبكم للمنطقة ولسكانها في هذه الظروف؟".


إنّ الشعب الواعي لن يصوّت إلّا لمرشحي التيّار الوطني الحر، اتعرف لماذا؟


لأنّه سيصوّت للتدقيق الجنائي وهذا ما تخشاه، سيصوّت لاسترجاع الأموال المنهوبة وهذا ما تتهرّب منه، سيصوّت لعودة النازح السوري وهذا ما لا تتمناه، سيصوّت لبناء دولة حرّة عادلة وهذا ما لا تريده، سيصوّت لمكافحة الإحتكارات وهذا ما يكشفك عريك، سيصوّت لمحاربة الفساد والهدر والسرقات ومهرّبي الأموال إلى الخارج وهذا ما يرعبك.


الشرفاء سيصوّتون لمن تجرأ ودقّ المسامير في نعوش فسادك وفساد حليفك الذي ارتضاك حليفًا له لأنك جنسٌ عاطل، نعم سيصوّتون لقبع رأس المنظومة المالية الفاسدة صديقك رياض سلامة، سيصوتون للتيار الوطني الحرّ لأنه سيخلع جوارير جورج عدوان حيث يخفي مشاريع القوانين الإصلاحيّة، الشرفاء سيصوّتون ضد Fundraising التي تتباهون بها.

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