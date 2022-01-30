البعثة اللبنانية الى اولمبياد بكين الشتوي

A + A -

أعلنت اللجنة الأولمبية اللبنانية أسماء البعثة اللبنانية إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين، والتي تقام من 4 شباط المقبل الى 20 منه.



وتألفت البعثة من رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم اللذين يحضران حفل افتتاح الألعاب بدعوة خاصة من اللجنة المنظمة، ويواكبان البعثة خلال المنافسات ويحضران اجتماعات عمل مع شخصيات أولمبية.



ويترأس البعثة عضو اللجنة التنفيذية المحامي فرنسوا سعادة، وتضم المدربين نعيم فنيانوس وكريستو دوروفيك وسامر طوق، اللاعبين واللاعبات مانون أماندا، ريتا عويس، قيصر عرنوق (سباق التزلج الألبي) وإيلي طوق (سباق تزلج العمق).

وتسافر البعثة يوم الثلاثاء في الأول من شباط.