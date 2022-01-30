آلان عون من كفرشيما: الموازنة لا يجب أن تآخذ بيد ما تعطيه في اليد الأخرى

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نظّمت لجنة القدامى في هيئة قضاء بعبدا في التيّار الوطنيّ الحرّ لقاءً حوارياً شارك فيه النائب آلان عون، الإعلاميّة والناشطة السياسيّة سكارليت حداد، هيئة قضاء بعبدا، هيئات القضاء المحليّة وبعض الحزبيين والمناصرين في بلدة كفرشيما في نادي الأدب والرياضة وذلك نهار السبت في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢٢.

وكان للنائب آلان عون كلمة حول المواضيع السياسية الراهنة تطرّق فيها الى موضوع الموازنة:

"لا شكّ أن لبنان بحاجة لموازنة ليس فقط لأنها شرط اصلاحي أساسي من شروط الاتفاق مع صندوق النقد، إنما ايضاً لأنها يجب أن تحاكي مشكلة الدولة التي تنهار وهي بالحدّ الأدنى مطلوب منها تحسين أوضاع العسكريين وموظفي القطاع العام لكي تعود عجلة الدولة الى الدوران بعد أن اصبحت تعمل يوماً بالأسبوع وافتقدت للقدرة على تأمين نفقاتها التشغيلية.

ولكن هذا لا يعني ان الموازنة مقبولة بصيغتها الحالية وسنعمل على تصحيحها وتصويبها في مجلس النواب لكي لا تؤثّر سلباً على الفئات المتوسطة والفقيرة فلا يجب أن تآخذ في يد، ما تعطيه في يد أخرى، وعلى الضرائب والرسوم أن تكون بشكل تصاعدي فتحمي الشطور السفلى وتحمي السلع الحياتية الأساسية للمواطنين."