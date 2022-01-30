حجار: الدفعة الأولى للمسجلين على منصة "دعم" في أول اذار

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قام وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار بزيارة لبلدة لبعا - قضاء جزين، حيث تفقد مركز التسجيل على منصة دعم للحصول على البطاقة التمويلية والذي خصصته البلدية بالتعاون مع مكتب وشبيبة كاريتاس لبنان – إقليم جزين، وشبيبة لبعا لمساعدة العائلات من أبناء البلدة الراغبين بالتسجيل وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة للترشيح في 31 كانون الثاني الجاري.

وقال الوزير حجار في كلمة له "اشكر رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي والمختار وكاريتاس الذين اتاحوا المجال للناس في هذه المنطقة للتسجيل على منصة دعم وخاصة من ليس لديهم إمكانية للتسجيل او تنقصهم التقنيات والمساعدة. وان شاء الله قريباً نحقق امال من هم بحاجة ونستطيع أن ندفع لهم في أول اذار الدفعة الأولى وهذا العمل مشكورة عليه كاريتاس خصوصاً وكل الجمعيات في لبنان لأنها ساعدتنا على كل الأراضي اللبنانية وقاموا بخدمة الناس والمجتمع بعمل تطوعي مجاني كان سيكلفنا ملايين الدولارات لولا عملهم ومساعدتهم لنا فيعيطكم الف عافية. وان شاء الله الزيارة الثانية تكون لنضع حجر أساس لمشاريع تنمية وقريباً موعودين بمشروع تنمية يساعد الناس ويقف بجانبهم".