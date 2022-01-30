يروجان المخدرات.. إليكم ما حصل

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.ف) لقيامه بترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزته كمية منها (حشيشة الكيف، الماريجوانا، باز الكوكايين، كريستال الكوكايين)، بالإضافة إلى مبلغ مالي".



وأضاف البيان, "كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في المنطقة عينها المواطن (أ.ص) لترويجه المخدرات وتوزيع حبوب مخدرة خصوصاً على طلاب المدارس والجامعات، وافتعال إشكالات. وقد ضبطت بحوزته كمية من مادة الهيرويين ومبلغ مالي".



ووفق البيان, "سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".