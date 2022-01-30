فتح طريق جرد القيطع سهلة القموعة

A + A -

أشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب في بيان، أن "الطريق العام لجرد القيطع وصولا الى سهلة القموعة، باتت سالكة على الخطين، وأن انحسار العاصفة سمح لجرافات وزارة الأشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع، بالعمل منذ ساعات الصباح على جرف الثلوج وتوسيع الطرق الرئيسية التي تربط بين بلدات المنطقة وقراها، كذلك عملت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد على رش الملح على امتداد الطريق من بلدة مشمش وصولا الى القموعة مرورا ببلدة فنيدق لمنع تكون الجليد".



ونصح ديب السائقين المتوجهين الى القموعة "القيادة بهدوء وعدم ركن سياراتهم الى جانب الطريق لتسهيل العمل المتواصل للجرافات والحركة المرورية".