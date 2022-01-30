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جاء في جريدة "سفير الشمال" الإلكترونية

أكدت معلومات أن عائلات 4 شبان إلتحقوا مؤخراً بتنظيم "داعش" في العراق في وادي النحلة والبداوي قد تم إبلاغهم أن أبناءهم قتلوا خلال إحدى معارك التنظيم في العراق.

وكان الخبر وصل عبر تسجيل صوتي نشر على "واتساب" أكد أن 4 شبان قتلوا خلال قتالهم مع "داع"ش وهم: عمر سيف، بكر سيف، محمود السيد من وادي النحلة ـ البداوي، وأنس الجزار من مدينة البداوي.

ثم افادت معلومات أن شقيقين من آل شخيدم من مواليد عكار قد قتلا أيضا الى جانب الشبان في العراق ليترفع العدد الى 6 قتلى.

وأشارت المعلومات الى أن الشبان الستة غادروا منطقتهم منذ ما يقارب الشهر حيث أبلغ عن إختفائهم قبل أن يتصلوا بأهاليهم ويعلموهم بأنهم وصلوا الى العراق.