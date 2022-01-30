الراعي: انكفاء الحريري فاجأني

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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي, "يا ليت رجال السياسة يحسنون الحوار الحر والمتجرد للوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي تنقذ لبنان".

وفي عظة الأحد, أضاف: "نأمل أن تفرز الانتخابات النيابية نوابا احرار وعلى اللبنانيين جميعا المشاركة فيها لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة".

واستكمل, "انكفاء الرئيس سعد الحريري فاجأني ونتمنى أن يكون هذا القرار ظرفيا وان تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات".

وتابع, "لا يحق للمسؤولين ان يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة ويبرروا تعددية السلاح ومن غير المسموح الترويج لعدم إجراء الانتخابات النيابية".