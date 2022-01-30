ارسلان: كفى وحرام وألف حرام

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دعا النائب طلال أرسلان، اليوم الأحد، “القوى السياسية والفاعليات كافة إلى وضع حد لهذا التدهور الفظيع الذي يلحق بالمجتمع اللبناني ووضع الخلافات السياسية والايديولوجية جانباً”، وأضاف: “لنذهب الى حوار بين الجميع لإنقاذ ما تبقى من الدولة، ومن أجل كرامة الانسان اللبناني ولقمة عيشه الكريمة ومن أجل شبابنا والجيل الصاعد الذي يقف أمام أبواب السفارات طالباً الهجرة، ومن أجل موظفي ومعلّمي القطاعين العام والخاص وعناصر الجيش والقوى الأمنية المسلّحة الذين يضحون بأغلى ما عندهم ويسهرون على أمن وسلامة مجتمعنا”.