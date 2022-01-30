عناوين الصحف ليوم الأحد 30 كانون الثاني 2022

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النهار: الكويت تسلمت الأجوبة: أيّ ردّ عربي على لبنان؟
الديار: عون يكسر «الحاجز النفسي» في دار الفتوى : التضامن أولاً والسنّة مكوّن أساسي
بهاء يستعجل كسب «عباءة الطائفة» : هل أخذ الضوء الأخضر السعودي ؟
الردّ اللبناني على الورقة الخليجية : التزام بالتعاون والحوار
الأنباء الكويتية: عون: هذه الدار صمام أمان للبنانيين.. والوزير بوحبيب: تنفيذ القرارين 1559 و1701 يتطلب وقتاً
الاجتماعات متواصلة في دار الفتوى توحيداً للموقف ولمّاً للشمل
الشرق الأوسط: رد لبنان يتجنب مناقشة سلاح «حزب الله»
يبحثه الوزراء العرب في اجتماعهم بالكويت اليوم... وعون يشدد على الدور السني
الوطن السورية: مصادر محلية لـ«الوطن»: إخراج الدواعش جرى بصفقة والترجيحات تشير إلى نقلهم للبادية … اشتباكات «سجن الصناعة» تتواصل و«قسد» تستأنف عمليات الهدم الممنهجة