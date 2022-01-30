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الشرق الأوسط: لبنان لن يتطرق لمطلب رئيسي لدول الخليج

30
JANUARY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الشرق الأوسط:

تستضيف الكويت اليوم (الأحد) اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب ينتظر أن يبحث رد لبنان على اقتراح كويتي سبق أن نقله وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين، ويتضمن 12 نقطة حول إجراءات لبناء الثقة وإنهاء الأزمة بين لبنان ودول الخليج.

 

ووصل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إلى الكويت أمس، والتقى وزير خارجية الكويت. وقال بوحبيب إنه سيسلم الردّ اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال الاجتماع الوزاري اليوم.

 

وتفيد مسودة الرد بأن لبنان لن يتطرق لمطلب رئيسي لدول الخليج العربية، عندما يرد على شروطها لتحسين العلاقات، وسيتجنب مناقشة مسألة سلاح «حزب الله»، أو البحث في أي خطوات نحو تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 القاضي بنزع سلاح الحزب.

الشرق الأوسط
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