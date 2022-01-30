الديار: دريان يجري مشاورات... لا مقاطعة سنّية للانتخابات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وفقاً للمعلومات التي توافرت لـ «الديار» فان الاجواء والتداعيات التي نجمت عن قرار الرئيس سعد الحريري بالاعتزال السياسي الى اشعار آخر بقيت تتفاعل خصوصاً على صعيد موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية.

وقد تولى منذ اللحظة الاولى المفتي دريان اجراء مشاورات مكثفة شملت بالاضافة الى رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين وقيادات واطراف سياسية سنية لا سيما عائلة الحريري. كما اجرى مشاورات واتصالات مع جهات ديبلوماسية عربية وخليجية.





وقالت المعلومات ان المحصلة الاولى لهذه المشاورات هي ما اعلنه الرئيس ميقاتي بعد لقائه مفتي الجمهورية، أي عدم مقاطعة سنّية للانتخابات النيابية.

ويشار في هذا المجال نقلاً عن مصادر قصر بعبدا ان الرئيس عون شعر خلال لقائه مفتي الجمهورية بهذا التوجه، والحرص على ممارسة الطائفة السنية دورها الوطني والسياسي.