21 حالة حرجة في تقرير مستشفى الحريري اليومي عن كورونا

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 21 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 400

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 46

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1547

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21

- حالات وفاة: 0

وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".



