سد المسيلحة الممتلىء يسكت أفواه المصطادين بالمياه السياسية العكرة ومصادر الوزارة للـtayyar.org: سيكون بالسد 6 ملايين متر مكعب

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بعدما انتشرت بصورة كثيفة صور لسد المسيلحة وهو ممتلىء بالمياه، أكدت مصادر في وزارة الطاقة والمياه للـtayyar.org أن مسألة تعبئة سد المسيلحة بدأت في أوائل عام 2020. وبداية القصة أن الاستشاري الفرنسي اعتمد الطريقة التدرّجية أي methode iterative حيث يتمّ بناء السد بالطريقة الأقل كلفة اقتصادياً وبعدها يُعمد الى ملئه بالمياه، وضع الملاحظات، وبعدها إفراغه لتصحيح ما يجب تصحيحه. وهكذا حصل ففي أوائل عام الـ2020 بدأت التعبئة، فامتلأ السد للنصف، حيث دُرست وضعيّته، وُضعت الملاحظات، أُفرغ وتم تصحيح ما يجب تصحيحه. وتكررت هذه العملية مرة ثانية، مع العلم بأن الاستشاري الفرنسي، الذي وضع الملاحظات في المرة الثانية طلب مواداً يجب استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة، ما شكّل تعذّراً أمام استكمال تصحيح السد بسبب الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد.

وتضيف المصادر للـtayyar.org أنه في أواخر عام 2020 وافق مصرف لبنان على صرف الدولار كي يعمل المتعهد... وصلت المواد من الخارج في شباط 2021 فانتهت الأعمال في أيار لذلك لم يمتلىء السد بأكثر من 700 الف متر مكعب من المياه."أما هذا العام فبات كل شيء جاهزاً بالمبدأ" تقول المصادر،..."لذلك وخلال تسعة أيام فقط امتلأ سد المسيلحة بنسبة تفوق الـ25%، واذا استمر النهر بالتدفق بهذه الوتيرة سيمتلأ بشكل كامل خلال شهر واحد كحد أقصى". ولفتت المصادر الى أن سد المسيلحة يستوعب 6 مليون متر مكعب من المياه وهو يغذي كل ساحل البترون بدءاً من تحوم عند حاجز المدفون حتى شكا، وهو يغذي كذلك جزءاً من ساحل الكورة وصولاً الى أنفه.

وفي الختام أسفت مصاد وزارة الطاقة عبر موقعنا لاستغلال مسألة سد المسيلحة على مر سنوات وذلك للاصطياد في المياه السياسية العكرة، مع العلم أن الوزارة وافقت على طريقة العمل هذه لأنها توفّر على الدولة اللبنانية بين عشرين وثلاثين مليون دولار اذا ما اعتُمدت منذ البداية تقنيات التغليف المكلفة جداً وليس التربة المانعة للتسرب الموجودة أصلا في موقع المشروع. وتختم المصادر بالقول:"الطريقة التي اتُعمدت في بناء سد المسيلحة، هي الطريقة المعتمدة في أكثر الدول تقدّماً وحداثة".

الصور صباح اليوم السبت ٢٩/١/٢٠٢٢