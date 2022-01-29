A + A -

سخر النائب نقولا صحناوي من قيام بعض المواقع الإخبارية بنشر إشاعات وتوزيعها لأغراض انتخابية، مؤكداً أن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق متينة جداً، والتنسيق قائم بين نواب الطرفين في الشاردة والواردة.

أما في موضوع تأليف اللوائح الانتخابية، فأشار صحناوي الى أن الموضوع ما زال مبكراً للنقاش، وهو خاضع للدراسات والحسابات التي يجريها الطرفين وذلك تماشياً مع القانون الانتخابي السائر، دون أن يعني ذلك المساس بالتحالف السياسي والتنسيق الإنمائي بينهما.

اما عن موضوع الدعاوى القضائية المزعومة التي أشار إليها أحد الإعلاميين، فقد أكد صحناوي أنه لطالما كان تحت سقف القانون والقضاء، معتبراً ان هذه الأدوات هي من ضمن عدة البعض الإنتخابية.