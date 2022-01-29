زيارة دولة الرئيس الياس المرّ مقرّ حزب الطاشناق‎‎

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قام دولة الرئيس إلياس المرّ بزيارة مقر حزب الطاشناق في برج حمّود برفقة نجله ميشال المرّ ورئيسة إتحاد بلديّات المتن السيدة ميرنا المرّ، وكان في استقبالهم الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

وبعد الإجتماع، صرّح الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان:

"بعيدًا عن السياسة والإنتخابات، نرحّب أوّلاً بدولة الرئيس الياس المرّ و ميشال المرّ والسيدة ميرنا المرّ في هذا المركز الذي له تاريخ خاصة بعلاقة الحزب مع بيت المرّ منذ عام 1957، أي علاقة 65 سنة، خاصةً اليوم عشية الذكرى الأولى لغياب صديقنا دولة الرئيس ميشال المرّ.

أشدّد على كلمة الصداقة والتعاون مع دولة الرئيس ميشال المرّ وبيت المرّ.

65 سنة من العلاقة ترمز إلى متانة هذه العلاقة، ربّما في بعض الأوقات كنّا على جبهات مختلفة لكن في أكثرية الأوقات كنّا سويًّا.

بالنسبة إلينا، الصداقات والتعاون والعلاقات العائلية، أي عائلة حزب الطاشناق وعائلة بيت المرّ، والوفى أهمّ بكثير من إتفاقات آنية في زمن معيّن أو من تحالفات.

من هذا المنطلق نجتمع اليوم. بالتأكيد يُحكى الكثير عبر الإعلام في موضوع الإنتخابات والتحالفات، لكن اليوم نحن في صدد البحث في موضوع الإنتخابات .

بالتأكيد تناقشنا في موضوع الإنتخابات، عامةً و خاصةً في المتن، لأن دولة الرئيس ليس فقط رجل سياسي في لبنان بل لديه أيضًا علاقات خارجية بحكم طبيعة منصبه، له علاقات عربية ووزن سياسي وتجربة سياسية.

تناقشنا كل الأمور المطروحة و بالطبع تناقشنا عن إمكانية التحالف في المتن، وكما قلنا سابقًا، هذا القانون الإنتخابي يفرض على كل القوى السياسية إجراء حسابات بعيدًا عن السياسة للحصول على عدد أكبر من النواب، طبيعة القانون تفرض على الجميع ذلك، فيما يخص الحواصل والأرقام والحلفاء. نحن ندرس كل الإمكانية المطروحة مع حلفاءنا حتّى مع أطراف سياسية أخرى لم نكن متحالفين معها سابقًا. ليس سرًا أنّنا نبحث في هذا الموضوع مع أكثرية الأحزاب خاصة في مناطق تواجدنا، إن كان في بيروت أو في المتن أو في زحلة.

أهلاً وسهلاً بكم دولة الرئيس."











كذلك صرّح دولة الرئيس إلياس المرّ:

"الحقيقة ما قاله حضرة الأمين العام لحزب الطاشناق النائب بقرادونيان صعب للإنسان أن يضف شيئًا عليه.

كنت في سن العاشرة من عمري حين دخلت للمرّة الأولى على مركز حزب الطاشناق مع دولة الرئيس ميشال المرّ، وأعتبر مثلما بيتنا هو بيت حزب الطاشناق، بيت الطاشناق هو بيتنا أيضًا. كما قال الأستاذ هاغوب، نحن جئنا في بيتنا.

مرّت غيمة عام 2018، لكن ليست مشكلة لأن الحساب الإنتخابية فرضت ذلك.

اليوم تعلمنا من القانون الجديد، فهذا القانون يفرض حسابات إنتخابية ليحاول كل فريق بأن يتمثل في المجلس النيابي.

نحن أولاد جبل وحزب الطاشناق في برج حمّود والمناطق المجاورة، نعيش حالة فقر لم يعيشها لبنان في تاريخه.

رمزية الإنتخابات ليست الوصول إلى النيابة بل كيف للإنسان أن يكون صاحب مشروع ليساعد أوّلاً الفقراء و ثانيًا لحلّ كل المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها، إن كان الطائفة الأرمنية أو الطائفة الأرثوذكسية و سائر الطوائف.

هذا التحالف الإنتخابي ليس هدفه مواجهة فريق بل خدمة الناس، كما كانت وصية دولة الرئيس ميشال المرّ.

نحن في بداية الطريق في هذا التحالف، حزب الطاشناق لديه تحالفاته أيضًا.

هذه الشراكة الإنتخابية العائلية التاريخية، هدفها متنيًا مساعدة الناس، والذي يريد الخوض معنا معركة إنسانية إجتماعية شرف لنا.

بالمبدأ مرشّح آل المرّ هو ميشال المرّ، لأن للإنسان أغلى ما يمكن تقديمه أولاده.

هو شاب طامح، يريد العيش في لبنان، لا يريد الهجرة، يريد تأمين مستقبل له و لأولاده في لبنان، يريد خوض هذا المسار، سنكون معه.

لم نغب عن الناس لكن ظروف الكورونا غيّبت الناس كلّها عن بعضها البعض.

لو كنّا اليوم أمام توريث سياسي اكنت ترشّحت أنا.

و التوريث كان ليحصل لو تعيّن ميشال نائبًا فور وفاة جدّه.

الناس تقرّر إذا كان هذا الشخص قادر على تمثيله.

مَن يتحدّث عن التوريث في هذه الحالة يمارس الديكتاتورية.

جورج بوش الوالد كان رئيس للجمهورية وإبنه أصبح رئيسًا أيضًا.

هدفنا كبيت سياسي الربح لخدمة الناس.

وشكرًا"