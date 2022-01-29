الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه بعد المناقشة قرر المجلس تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء، لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة، موضحاً أن "موضوع الكهرباء "لاهب" في البلد، وما يُطلب هو فقط معرفة المزيد من التفاصيل في ما يخص ملف الكهرباء".



وأكد الحلبي أن الحكومة حريصة على عدم إرهاق المواطنين، مشيراً إلى أن "كل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكل الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة"، لافتاً إلى أن المادتين 13 و15 ستُبحثان يوم الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام.