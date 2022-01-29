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نقابة الاطباء تدين الاعتداء على الجسم الطبي في المقاصد

29
JANUARY
2022
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استنكرت نقابة الاطباء في بيروت في بيان، اشد الاستنكار “الاعتداء على الجسم الطبي بعامة وعلى أطباء قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد، بالضرب والتهديد والذم والقدح”، وطلبت من الجهات الأمنية والقضائية المختصة “ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم بالاسم وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم صونا للحق والعدالة وحفاظا على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم ‏أزمة ‏هجرتهم اخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان”.
 
واعتبرت أنه “بات من الضروري التمسك والمحافظة على الاطباء الذين لا يزالون يمارسون مهنتهم في وطنهم، متحدين بذلك كل الظروف الاقتصادية والصحية والامنية، في ظل إغلاق عدد كبير من المستشفيات أقسامه بسبب الوضع الاقتصادي، وتفاقم هجرة الاطباء”.
 
وتابعت: “إن ما ارتكب بحق العديد من الاطباء بعامة والتعدي على قسم الطوارىء في مستشفى المقاصد بالضرب والتهديد والذم والقدح يحضنا أكثر من أي وقت مضى على الاصرار على ضرورة إقرار ‏مشاريع القوانين المتعلقة بالحصانة المهنية والمصادقة عليها بشكل نهائي من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب”.
 
وأعلنت النقابة أنها “تواصلت مرارا‏ مع الجهات المعنية من امنية وعسكرية وسياسية وقضائية ‏والتي أكدت أنها ستعمد الى متابعة وملاحقة القضية وفق الاصول القانونية، سعيا للقبض على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداءات وانزال العقاب بهم، بخاصة ان هويتهم معروفة احقاقا للحق والعدالة وصونا لمهنة الطب بعامة و للجسم الطبي بخاصة”.

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