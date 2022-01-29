living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وجليد وضباب... اليكم طقس الأيام المقبلة

29
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا، يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال تساقط أمطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرق البقاع مع بقاء تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحالة العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الباردة التي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع. ونحذر من خطر سلوك الطرق الجبلية فوق ال900 متر بسبب الإنزلاقات وتكون الجليد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و19 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع درجات حرارة متدنية واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج على ارتفاع 1200م وما فوق خلال الفترة الصباحية وخلال الفترة المسائية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن ال 1000 متر كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيا يتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع احتمال لتساقط أمطار صباحية خفيفة في المناطق التي تقع شمال شرقي البقاع مع بقاء تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1200 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وظهور الضباب الكثيف على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة المسائية، كما يستمر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية مساء ودون تعديل بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 إلى 13 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 8 درجات، في الداخل من 0 إلى 6 درجات.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س.
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.
 
- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: 17°م.
 
- الضغط الجوي: 1024 HPA أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,37 ساعة غروب الشمس: 06,17
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout