الأشقر عن إقفال الفنادق: يمنعوننا من الاستمرارية

A + A -

كشف رئيس اتحادات النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر ان "انقطاع الكهرباء يؤثر على القطاع السياحي ويؤدي الى اقفال عدد كبير من الفنادق".

وقال عبر صوت: حين تنقطع الكهرباء بين 20 و 22 ساعة، نصبج ملزمين على توليد الكهرباء.

ولفت الى ان "الفنادق خارج بيروت الكبرى تكون كلفة الكهرباء كبيرة فيها لذلك تفضل الاغلاق وهناك 2000 غرفة لا زالت مقفلة من جراء الانفجار في بيروت والفنادق الكبرى لغاية الساعة لم تفتح ابوابها والافضل الا تفتح في ظل هذه الظروف".

واضاف: "عدا الكهرباء، المياه مقطوعة وانقطاع التيار الكهربائي منع ضخ المياه ونحن نحاول ان نقول ان نبيع بالليرة اللبنانية".

وختم بالقول: منعونا من الحلم واليوم يمنعونا من الاستمرارية