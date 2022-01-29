الرئيس عون من دار الفتوى: ان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد

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زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت سماحة مفتي الحمهورية وتداولت معه في الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة . واكدت لسماحته على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي واهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه.

وشددت لسماحته بان لبنان اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى تعاضد ابنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة . كما تطرقنا الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الازمة الراهنةعلى نحو يحفظ للمواطن اللبناني كرامته وحقه في العيش الكريم .

تطرقنا الى علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة اقامة افضل العلاقات وامتنها ، وان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد .