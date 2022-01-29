حاول السفر بواسطة فحص PCR وتوقيف مجموعة من المتورطين

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صـدر عـن المديرية العـامّة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البـلاغ التالـي:

بتاريخ 27-1-2022، تمكّنت عناصر فصيلة الضّابطة الإدارية والعدلية في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، من توقيف أحد المسافرين، أثناء مغادرته الأراضي اللبنانية، لحيازته نتيجة فحص مخبري لفيروس كورونا "pcr" مزوّرة، ويدعى:

ع. ع. (من مواليد عام 1961، سوري الجنسية)

بالتحقيق معه، أفاد أن شخص آخر قام بتزوير تقرير الفحص المخبري الذي بحوزته، يدعى:

ع. غ. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية)

تمّ استدراج الأخير وتوقيفه في المطار، واعترف بتزوير الفحص المخبري بالاشتراك مع ابن عمّه (ع. غ. من مواليد عام 1994، سوري الجنسية)، الذي تم توقيفه بالتاريخ ذاته أيضاً، في محلّة سدّ البوشرية، واعترف بما نُسب إليه.

أودع الموقوفون مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم وإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.