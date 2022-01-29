living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من المسؤول عن وفاة الطفلة سهام شاهين؟

29
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بلال قشمر - توقف قلب الطفلة سهام شاهين، ابنة الأربعة أشهر، في قسم الطوارئ داخل «مستشفى غسان حمود الجامعي» في مدينة صيدا، فجر اليوم.
 
 
وحمّل والدها المسؤولية للمستشفى، بعدما اتهمها بأنها «رفضت أن تبدأ بعلاج ابنته قبل أن تتقاضى مبلغ 10 ملايين ليرة».
 
ووفق الوالد مروان شاهين، فإن طفلته «أصيبت بحالة إغماء فنقلها بحالة طارئة إلى مستشفى جبل عامل في صور، وعلى الفور، أُجريت لها الإسعافات اللازمة وعادت الطفلة إلى وضعها الطبيعي، ولكن للاطمئنان أكثر، قال الطبيب المعالج لوالد الطفلة إنها بحاجة إلى عناية قلبية خاصة بالأطفال لمراقبتها مدة 24 ساعة. وبما أنه لا يوجد عناية قلبية خاصة بالأطفال في مستشفيات منطقة صور، يجب أن تنقل إلى مستشفى آخر. وعلى الفور، توجّه الوالد برفقه فريق من مسعفي جمعية الرسالة للإسعاف الصحي إلى مستشفى غسان حمود في صيدا، وأدخلوها إلى قسم الطوارئ».
 
وروى شاهين أنه كان في استقبالهم مدير قسم الأطفال في المستشفى الذي «طلب مني أن أذهب إلى مكتب المحاسبة لإنجاز ملف دخول ابنته إلى المستشفى، ودفع مبلغ عشرة ملايين ليرة». لم يكن المبلغ بحوزة شاهين. «رفضوا أن يعالجوها قبل أن يتم دفع المبلغ المطلوب. فذهبت إلى صور لإحضاره، ولمّا عدت أبلغوني بأن قلبها توقف. ومع ذلك، قبضوا المبلغ».
 
في المقابل، نفت إدارة المستشفى أن تكون المتسببة بوفاة الطفلة، موردةً في بيان توضيحي أن «الطاقم الإداريّ والطبّيّ سارع إلى استقبالها وإدخالها وأخذ العلامات الحيوية لها فور وصولها ومعاينتها من قبل الطبيب وحجز وتخصيص غرفة وإجراء الفحوصات اللازمة، ومن ضمنها فحص الدم وتصوير شُعاعي. بعدها، وأثناء انتظار نتائج الفحوصات تعرّضت المريضة لتشنج واضطرابات كهربائية في الدماغ (صرع)، فقُدمت لها العلاجات العاجلة واللازمة. كذلك، تبيّن بنتيجة الصور والفحوصات أن المريضة تعاني من تضخّم خُلقي في القلب، وتوفيت بعد خمس ساعات من دخولها المستشفى».
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout