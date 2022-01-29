ماذا يتضمّن ردّ لبنان على الورقة الخليجية؟

A + A -

من المقرّر أن يحمل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت اليوم، ردّ لبنان على الورقة الخليجية. وقد كان هذا الردّ محل نقاش بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية.

وقد عرضت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ما يفيد مضمونه، مشيرة الى انّه:

- تجنّب الدّوس على اي لغم داخلي.

- لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل اكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية.

- يعكس تاكيد لبنان الرسمي، رفضه التدخّل في شؤون أي دولة عربية.

- يعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الاجهزة الامنية. وذلك لناحية إجراء الاصلاحات والانتخابات النيابية.

- يؤكّد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي ادّت الى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم.