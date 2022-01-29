كيف هو حال الطرقات؟

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أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات هو على الشكل التالي:
- طريق ضهر- البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
- طريق ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
- جميع الطرقات الجبلية ضمن منطقة النبطية وحاصبيا و مرجعيون سالكة باستثناء
- طريق شبعا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
- طريق جزين - كفرحونة - البقاع الغربي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
- الطريق من عشقوت حتى فاريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية
-الطريق من دوما باتجاه تنورين سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية