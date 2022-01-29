عناوين الصحف ليوم السبت 29 كانون الثاني 2022

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الأخبار

ـ تجارة الـ pcr: مغارة المختبرات الطبية

ـ الإمارات لـ«أنصار الله»: انسحبنا... أوقفوا القصف!

ـ السعودية لحلفائها: انسوا الحريري... وإلى الانتخابات

ـ الورقة اللبنانيّة: نحترم القرار 1559 ولا نلتزمه

البناء

ـ الإمارات تتراجع في جبهات اليمن… وصنعاء وقف الاستهداف رهن بإنهاء العدوان

ـ لبنان في الكويت: القرار الـ425 مفتاح سواه فهل يملك العرب فرض استكماله؟

ـ بهاء لخلافة سعد… وميقاتي والمفتي لا مقاطعة… والانتخابات حُسِمت في موعدها

الجمهورية

ـ تعطيل الإنتخابات .. سيُقابَل بعقوبات

ـ تأكيد سنّي: لا مقاطعة للإنتخابات

ـ لبنان يطالب بلجنة خليجية -لبنانية للبحث بالمبادرة

ـ الدولار تراجع 32% والأسعار بين 5 و16%

اللواء

ـ قرار إسلامي حاسم: لا مقاطعة للانتخابات لبقاء الدولة

ـ الردّ اللبناني على المذكرة الكويتية اليوم: مختصر ومفيد والتزام بمنع التهريب

ـ بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا

ـ هجوم صاروخي على مطار بغداد يوقع أضرارًا مادية.. والكاظمي يتوعّد بردّ حاسم

الديار

ـ محمد بن سلمان ابعد سعد ودعم بهاء ليكون ضد ايران في لبنان

ـ مصادر رسمية عليا لبنانية: لن نقدم سلاح المقاومة هدية لاسرائيل