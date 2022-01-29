عناوين الصحف ليوم السبت 29 كانون الثاني 2022

الأخبار
ـ تجارة الـ pcr: مغارة المختبرات الطبية
ـ الإمارات لـ«أنصار الله»: انسحبنا... أوقفوا القصف!
ـ السعودية لحلفائها: انسوا الحريري... وإلى الانتخابات
ـ الورقة اللبنانيّة: نحترم القرار 1559 ولا نلتزمه
البناء
ـ الإمارات تتراجع في جبهات اليمن… وصنعاء وقف الاستهداف رهن بإنهاء العدوان
ـ لبنان في الكويت: القرار الـ425 مفتاح سواه فهل يملك العرب فرض استكماله؟
ـ بهاء لخلافة سعد… وميقاتي والمفتي لا مقاطعة… والانتخابات حُسِمت في موعدها
الجمهورية
ـ تعطيل الإنتخابات .. سيُقابَل بعقوبات
ـ تأكيد سنّي: لا مقاطعة للإنتخابات
ـ لبنان يطالب بلجنة خليجية -لبنانية للبحث بالمبادرة
ـ الدولار تراجع 32% والأسعار بين 5 و16%
اللواء
ـ قرار إسلامي حاسم: لا مقاطعة للانتخابات لبقاء الدولة
ـ الردّ اللبناني على المذكرة الكويتية اليوم: مختصر ومفيد والتزام بمنع التهريب
ـ بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا
ـ هجوم صاروخي على مطار بغداد يوقع أضرارًا مادية.. والكاظمي يتوعّد بردّ حاسم
الديار
ـ محمد بن سلمان ابعد سعد ودعم بهاء ليكون ضد ايران في لبنان
ـ مصادر رسمية عليا لبنانية: لن نقدم سلاح المقاومة هدية لاسرائيل