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أسرار الصحف ليوم السبت 29 كانون الثاني 2022

29
JANUARY
2022
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البناء


قال مرجع سياسي إن تعليقات فرنسا ورئيسَيْ حزبي القوات والاشتراكي على قرار الرئيس سعد الحريري بالخروج مع تياره من المشهدين السياسي والانتخابي تشبه التعامل مع المتوفي بكورونا بالقول على الواتساب الله يرحمه ولنعجل الدفن ونعتذر عن العجلة، فنحن منشغلون بالانتخابات.

تساءل دبلوماسيّ خليجيّ سابق عما إذا كانت البيانات الأميركية بدعوة الرعايا لعدم زيارة الإمارات ومغادرة أوكرانيا هي جزء من عملية الدعم بوجه الاستهداف أم أنها جزء من الاستهداف قائلاً هذا بيان لا تشتهيه إلا لأعدائك.

الجمهورية
ـ قال مسؤول بارز عن أحد الوزراء إنّه في الوقت الذي بدأ الحديث عن صلاحيات إستثنائية: «ركّبناه ورانا مد ّ إيدو عالخِرج».
ـ لاحظت أوساط سياسية تعاطي قوى معنية بحذر مع خطوة قام بها مرجع سياسي لئلا تُحتسب في صفه لدى من أحرجوه فأخرجوه.
ـ تجد أحزاب وتيارات سياسية صعوبة في إقناع شخصيات جدّية بالترشح على لوائحها في عدد من المناطق.

اللواء

تبني قيادة حزبية مسيحية، على حسابات المرحلة، على استراتيجية، ابعاد شخصيات ما تسميه «المنظومة» بصرف النظر عن ذرف دموع التماسيح..

تتجه غالبية أعضاء كتلة نيابية، قرّر رئيسها عدم المشاركة بالانتخابات حذو حذوه بالمقاطعة..

فوجئ متابعون بمقالة لدبلوسي أميركي تسلم الملف اللبناني في أوقات سابقة، يغمز فيها من قناة قطب سياسي، أعلن موقفاً حاسماً مؤخراً..

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