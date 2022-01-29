living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأخبار": تجاوز الخطّ البحري 29: العدوّ بدأ التنقيب

29
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قاسم غريب - الأخبار-

حقل كريش -

يقع حقل كريش بشطريه الرئيسي والشمالي حوالى 75 كم شمال غرب مدينة حيفا الفلسطينية وحوالى 70 كم غرب بلدة الناقورة اللبنانية. وهو الحقل الوحيد الذي شهِد ويشهَدُ أنشطةَ تنقيب وتطوير مُعلنةٍ شمال وجنوب الخطّ الّلبناني 29. في الوقت الذي كان فيه لبنان غارِقاً في موجاتٍ من المناكفات السياسيّة الداخليّة، وانغمست فيه المنطقة العربيّة بحربٍ غير مسبوقة، كان العدو يمضي بخطواتٍ مُتسارعةٍ للتنقيبِ وتطوير حقول الغاز في المياه العميقة وشديدة العمق. حُفر بئر الاستكشاف الأوّل KM-01 في حقل كريش الرئيسي في آذار 2013 واكتُشفت حينذاك كمّيات تجاريّة كبيرة من الغاز والنفط السائل الخفيف (condensate).
تِبعاً لنتائج بئر الاستكشاف هذا، وبئر الاستكشاف الناجح في حقل تنين، بدأت شركة إينيرجيان بوضع خطط تطوير حقل كريش الرئيسي عبر سفينة إنتاج وتخزينٍ وتفريغٍ (FPSO) بطاقةِ معالجةٍ كبيرةٍ تسمحُ بالإنتاج من الحقلين، على أن يبدأ الإنتاج من حقل كريش أوّلاً يتبعه بعد فترة طويلة نسبيّاً، الإنتاج من حقل تنين. بتاريخ 11 كانون الثاني 2017 أعلنت الشركة عن جهوزيّة خطّة التطوير التي نُشِرت بتفاصيلها مع استثناءات قليلة.

بتاريخ 20 حزيران من السنة ذاتها أعلنت الشركة عن عرض خُطّة التطوير للموافقة من قِبل "مفوّض البترول الإسرائيلي" (Israeli Petroleum Commissioner). وفي 30 آب 2017، حصلت إينيرجيان على موافقة حكومة العدو على خطّة الإنتاج وباشرت بالبدء بتنفيذ الخُطّة المذكورة. أعلنت الشركة في 29 كانون الثاني 2018 عن تعاقُدِها مع شركة Stena Drilling المتخصّصة بالحفر في المياه العميقة وشديدة العمق لحفر وتجهيز آبار الإنتاج في حقل كريش. نتيجة لذلك أصبح عدد آبار الإنتاج في حقل كريش الرئيسي ثلاثة آبار. توقّعت الدراسات منذ اكتشاف حقل كريش الرئيسي وجود الغاز بكمّيات تجاريّة شمال حقل كريش الواقع بالكامل شمال الخطّ الّلبناني 29. في 25 حزيران 2018 أعلنت شركة إينيرجيان عن موافقة مجلس إدارتها على حفر بئر استكشاف شمال كريش.

 

حُفِر بئر الاستكشافKN-01 في آذار/نيسان 2019 وقُيّم في تشرين الأوّل من السنة ذاتها، وأُثبتت التوقّعات وجود احتياطات كبيرة من الغاز شمال كريش. بناءً على نتائج بئر الاستكشافKN-01 ، عدّلت إينيرجيان خطّة الإنتاج لتُضيف شمال كريش إلى الخُطّة وانتهت من الخّطة الجديدة في 7 نيسان 2020، وعرضتها للموافقة التي حصلت عليها من وزارة الطاقة "الإسرائيليّة" في شهر آب 2020 وأُعلِن المضيّ قُدُماً بخطًة التنفيذ في 14 كانون الثاني 2021.


يبعد بئر KN-01 قرابة 3 كم شمال الخطّ الّلبناني 29، وقرابة 8 كم جنوب الخطّ 23. وكما تبيّن الرسوم التوضيحيّة، فإنّ شمال كريش يقع بأكمله شمال الخطّ الّلبناني 29 ويبتعد حوالى 5 كم عن طرف حقل الغاز اللبناني المُحتمل العابر للخطوط الواقع جنوب غرب البلوك رقم 9. أيّ اكتشافات جديدة في المنطقة القريبة من حقل كريش بشطريه يمكن تطويرها وإنتاجها بسرعة عبر سفينة الإنتاج (FPSO) القادمة، إذ إنّ قدرة الإنتاج والتخزين والتفريغ لهذه السفينة تتعدّى الكمّيات اليوميّة المنوي إنتاجها من حقليّ كريش وتنين.
تقدّر الكِلَف الرأسماليّة لتطوير حقل كريش الرئيسي بـ 1،7 مليار دولار ويُتوقّع بِدء الانتاج منه في منتصف 2022، حال وصول FPSO التي يجري بناؤها في سنغافورة. أمّا الإنتاج من شمال كريش فمُتوقّع في النصف الثاني من 2023.
كلّ المذكور أعلاه من نشاطات التنقيب والتطوير من جانب العدو في شطريّ كريش الرئيسي والشمالي منذ 2013 ولغاية 2019، ونتائج دراسة المركز الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) والتي صاحبها وتبِعها دراسة العقيد الركن مازن بصبوص بين يديّ صنّاع القرار في لبنان.


أهمية حقليْ كريش
بحسب تقييم شركة DeGolyer and MacNaughton تبلغ احتياطات (2P) حقل كريش الرئيسي 1,41 مليار قدم مكعبٍ من الغاز و61 مليون برميل من النفط السائل (condensate) بينما تبلغ احتياطات شمال كريش 1,14 مليار قدم مكعبٍ من الغاز و34 مليون برميل من النفط السائل. هناك ميزةٌ تقنيّةٌ لغاز كريش غير موجودة في حقول الغاز الأخرى المكتشفة في المياه الفلسطينيّة المحتلّة (تامار وليفياثان) ولِتلك الميزة تبِعاتها الاقتصاديّة الإيجابيّة لما للنفط السائل الخفيف من تفوّق في القيمة التجاريّة على الغاز. تتمظهر هذه الميزة أكثر كلّما اتّجهنا شمالاً. إنّها كمّيات النفط السائل المُذاب في الغاز. فمقابل كلّ مليون قدم مكعب من الغاز ينتجه حقل تمار أو ليفياثان مثلاً، يُصاحب تلك الكمّية أقلّ من خمسة براميل من النفط السائل. هذا العدد يبلغ أكثر من 20 برميل في كريش الرئيسي ويصل الى 35 برميلاً لكلّ مليون قدم مكعب في شمال كريش. ومن المحتمل أن يتكرّر نفس سيناريو كمّيات النفط السائل المُذاب العالية في الغاز عندما نتّجه شمالاً وصولاً الى الحقل الّلبناني العابر للخطوط.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout