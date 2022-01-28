بعد عزوف سعد.. بهاء الحريري يعلن: سأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

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أكد رجل الاعمال بهاء الحريري أنه سيستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، معتبرا أن أي تضليل أو تخويف من فراغ على مستوى أي مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن، وقال:" فما بالكم التخويف بالفراغ في اكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها".



وشدد على أنه يجب التأكيد على أن لا دين ولا أخلاق ولا تربية أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لهم بالتخلي عن مسؤوليتهم بوضع جميع امكانياتهم في سبيل نهضة لبنان لبنان الرسالة لبنان الرمز لبنان الوطن.



وأكد الحريري أن عائلة الشهيد رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا و لن تتفكك بالشراكة والتضامن، مشيرا إلى أنه سيخوض معركة استرداد الوطن و استرداد سيادة الوطن من محتليها.