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النائب علي درويش لموقعنا: ميقاتي سيخوض الاستحقاق الانتخابي إمّا عبر دعم لوائح إمّا شخصياً، والقرار سيعلنه شخصياً قريباً

28
JANUARY
2022
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بعد الزيارة اللافتة بتوقيتها ومضمونها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وإعلانه عدم الدعوة الى المقاطعة السنيّة للانتخابات، أكد عضو كتلة الوسط المستقل لموقعنا أن هناك استحقاقاً وطنياً يتمثّل بالانتخابات النيابية، و"مما لا شكّ فيه أن خروج الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي يترك أثراً حزيناً إنما هذا القرار يعود له".
وقال درويش إنه مع أن خيارات الناس قد خفّت بعزوف الحريري عن الترشح الا أن هذا لا يعني إرجاء الانتخابات، ورسالة الرئيس ميقاتي وسماحة المفتي كانت اليوم بضرورة عدم الانكفاء.
وردّاً على سؤال حول ما اذا كان من الممكن أن يكون هذا الأمر هو حثّ لميقاتي للترشح، فهل يلبّي؟ يؤكد درويش أن ما يهمّ رئيس الحكومة هو الصيغة الوطنية، معرباً عن اعتقاده أن ميقاتي سيكون حاضراً في الانتخابات إما عبر دعم لوائح وإمّا شخصياً "وهو قرار يعود له شخصياً ويعلن عنه بالوقت المناسب وهو ليس ببعيد، ولا يزال هناك وقت لإقفال باب التراشيح".
وفي الختام يشير درويش الى أنه لا يعتقد أن هناك قراراً جماعياً لدى نادي رؤساء الحكومات السابقين بعدم خوض غمار الاستحقاق الانتخابي من باب الترشح، والقرارات تتخذ بشكل فردي، و"عملياً الرئيس ميقاتي هو جزء من هذه المجموعة ذات الصيغة الوطنية والتمثيلية لشريحة واسعة من اللبنانيين ولكن كل شخصية عندها تمثيلها وحضورها وتتخذ القرار المناسب في هذا الشأن".

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