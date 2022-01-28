الرئيس عون وقع مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد‎‎

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم المرسوم الرقم 8742 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على النحو الآتي: القاضي المتقاعد في منصب الشرف السيد كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضية المتقاعدة في منصب الشرف السيدة تيريز علاوي والدكتور على بدران والدكتور جو معلوف والدكتور كليب كليب أعضاء.

وسوف يؤدي الاعضاء الستة اليمين قبل مباشرتهم مهامهم على أن ينظموا التصاريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة قانون الاثراء غير المشروع ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين.



وكان مجلس الوزراء وافق على تشكيل الهيئة في جلسته في 24 كانون الثاني الجاري.