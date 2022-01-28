هجوم عنيف من "المستقبل" على "القوات"!

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أشار منسق الإعلام في تيار "المستقبل" عبد السلام موسى إلى أنّ "الرئيس سعد الحريري قرأ المشهد جيداً بعد 17 تشرين واستقال حينها، وهو اليوم يفسح المجال لوجوه جديدة، وجمهور التيار معه في هذه الخطوة".





وقال موسى لـ"الجديد": "لن نشارك في الانتخابات النيابية، ولا نجبر أحداً على المقاطعة بل نحترم جميع الآراء".

وأضاف: "لم نتغزل بنواب حزب الله" كما فعل سمير جعجع، ولم نقل له "الى اللقاء" كما قالت النائبة ستريدا جعجع، بل لدينا ربط نزاع مع الحزب تخوّفاً من فتنة سنّية - شيعية". وسأل: "شو بتفرق" "القوّات اللبنانية" عن "حزب الله؟"، فهم خوّنوا أي طرف لم يقف معهم، واتصل بي مسؤول رفيع بالقوّات اللبنانية وقال لي إنّ خطاب جعجع لم يكن موفّقاً عندما خاطب البيئة السنيّة".