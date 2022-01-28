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الرئيس عون تابع شؤونا وزارية ونقابية والمراحل التي قطعها موضوع البطاقة التمويلية

28
JANUARY
2022
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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم شؤوناً وزارية ونقابية، واجرى لقاءات في قصر بعبدا تطرقت الى هذه المواضيع، وخصوصاً مسألة البطاقة التمويلية التي تطال شريحة كبيرة من العائلات المحتاجة.

 

وزير الشؤون الاجتماعية
وزارياً، استقبل رئيس الجمهورية وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي اطلعه على عمل الوزارة، لا سيما في ما خص المراحل التي قطعتها البطاقة التمويلية حيث تم حتى امس، تسجيل 500 الف عائلة على منصة "دعم" التي تشمل البطاقة التمويلية وبرنامج "امان". ولفت الوزير الحجار الى ان مهلة التسجيل تنتهي عند منتصف ليل 31 كانون الثاني الحالي، حيث يتوقف التسجيل ويبدأ التقييم الذي يستمر لمدة شهر، على ان يبدأ الدفع في الاول من شهر اذار المقبل لـ150 الف عائلة من العائلات الاكثر فقراً، بالدولار الاميركي ولمدة سنة.

 

وفد نقابة المهن البصرية
واستقبل الرئيس عون وفداً من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة السيدة نسرين الاشقر، شكر رئيس الجمهورية على اصدار قانون تنظيم المهن البصرية.
والقت السيدة الاشقر كلمة قالت فيها:
"نود يا فخامة الرئيس اليوم ان نثني على الجهود التي تقومون بها، والحكمة التي تحلّيتم وتتحلون بها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. يسرنا كنقابة المهن البصرية ان نتوجه لفخامتكم بالشكر على كل الجهود التي بذلتموها من اجل اقرار قانون تنظيم المهن البصرية الذي صدر في عهدكم. ونود اليوم ان نطلب من فخامتكم اعطاء توجيهاتكم للاسراع في تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون والتي كانت قد صدرت في الجريدة الرسمية.
كما نتمنى من فخامتكم، اعطاء توجيهاتكم ايضاً للاسراع في اصدار الطابع المالي وبالتالي اذن مزاولة المهنة، الامر الذي يرفع الضرر عن عدد كبير من الاختصاصيين والخريجين ويساعدهم على ايجاد فرص عمل في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. واخيراً تود النقابة بجميع اعضائها، ان تقدم كل الدعم الى وطننا لبنان، وندعو الله ان يمدكم بالصبر وطول الاناة لادارة شؤون البلاد لتخطي هذه المرحلة الصعبة.
اطال الله بعمركم وحفظكم لشعبكم."
ورد الرئيس عون متمنيا ًالتوفيق للنقابة في عملها لتأمين حقوق العاملين في المهن البصرية، واعداً بالعمل على تحقيق المطالب التي اوردتها النقيبة في مداخلتها.

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