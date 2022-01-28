ابي رميا يتابع مع وزارة الاشغال والبلديات المعنية موضوع فتح طرقات جرود جبيل المقطوعة بالثلوج

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تابع النائب سيمون ابي رميا مع كل من وزير الاشغال علي حمية ومدير عام الطرق والمباني طانيوس بولس موضوع فتح الطرقات في جرد جبيل الجنوبي والشمالي والوسط.

كما اطلع من مراكز جرف الثلوج لا سيما في قرطبا واهمج على سير اعمال جرف الثلوج عن الطرقات والمشاكل التقنية التي تواجه فرق العمل بسبب كثافة الثلوج بالرغم من امدادهم من وزارة الاشغال بالمازوت والملح.

حيث ان الطرقات الجردية الرئيسية ميفوق-ترتج-جاج-لحفد، ومشمش-اهمج-عنايا، والعاقورة-المجدل-المغيري-يانوح-مزرعة السياد-قرطبا، وافقا-الغابات-سرعيتا-المزاريب-عين الغويبة-لاسا-قمهز مفتوحة. باستثناء طريق اللقلوق العاقورة الذي ننتظر انحسار العاصفة للتمكن من فتحها بسبب كثافة الثلوج.

كما تابع ابي رميا مع كل من رئيس بلدية العاقورة د.منصور وهبي ورئيس بلدية جاج المهندس غبريال عبود وضع الطرقات الداخلية للبلدتين،

على ان يتابع ابي رميا مع الجهات المعنية وضع الطرقات حتى انحسار العاصفة.