ميقاتي بعد لقائه دريان: لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات

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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب اولا وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الاسلامي، ونحن نعول على حكمة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل".



وقال ميقاتي: "لن ندعو إلى مقاطعة سنية للإنتخابات".



من جهته، ثمن مفتي الجمهورية بعد لقائه ميقاتي "الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء".



واكد ان دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية.



وتم التطرق خلال اللقاء الى المواضيع الراهنة، واطلع رئيس مجلس الوزراء المفتي دريان على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الاشقاء العرب خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الاطار كان تشديد مشترك على اهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الافكار الخليجية ايجابيا بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه.