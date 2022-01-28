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كيف سيكون طقس الـ Weekend؟

28
JANUARY
2022
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ما زال منخفض جوي بارد رطب ومثلج يؤثر على لبنان اليوم ويستمر لغاية يوم غد بفعالية ضعيفة ثم يتحول الى متقلب يومي الاحد والاثنين.


تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ٧ و١٢ درجة، بقاعا بين -٢ و٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين صفر و٤ درجة.


٢- الجو: بارد ممطر ومثلج على ١٠٠٠ متر وبعض مناطق البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية سيئة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة


طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

- السبت: طقس متقلب بارد مع احتمال امطار محلية وثلوج خفيفة على ١١٠٠متر والحرارة ساحلا بين ٧ و١٣ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و٤ درجات وبقاعا بين -٢ و٦ درجات، الرياح جنوبية غربية ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.

- الاحد: طقس متقلب غائم اجمالا وبارد والحرارة ساحلا بين ٨ و١٤ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ١ و٥ درجات وبقاعا بين -١ و٧ درجات والرياح متقلبة ضعيفة ٢٠ الى ٣٠كم/س.

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