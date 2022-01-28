وزير المال وقّع 3 قرارات.. ماذا في التفاصيل؟

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وقّع وزير المالية يوسف الخليل 3 قرارات تتعلّق بتمديد المهل الضريبية:



تمدّد لغاية 28/2/2022 ضمناً مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.



تمدّد لغاية 7/2/2022 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.



تمدّد لغاية 15/2/2022 ضمناً مهلة التصريح وتقديم البيانات العائدة للضرائب غير المباشرة التالي بيانها:

تصريح رسم خروج المسافرين عن شهر كانون الاول 2021.

التصريح الدوري عن رسم 5% على بدلات الطعام والشراب والإقامة عن شهر كانون الاول 2021، والتصريح السنوي عن هذا الرسم عن سنة 2021.

رخصة بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن سنة 2022.

رخصة بيع المشروبات الروحية بالقدح عن سنة 2022.

القسط الأول من رسم استثمار آلات التسلية عن سنة 2022.

رخصة السماح بالتدخين في المؤسسات السياحية عن سنة 2022.