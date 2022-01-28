إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة اليوم الجمعة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الجمعة غائماً صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج ابتداء من 900 متر مع خطر تكون الجليد بدءا من 800 متر خلال الليل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وانطلاقاً من ذلك، أفادت "غرفة التحكم المروري" عبر حسابها في موقع "تويتر" أن الطرقات الجبلية المقطوعة هي: عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - الهرمل سير الضنية - معاصر الشوف كفريا - تنورين اللقلوق - تنورين حدث الجبة - القبيات الهرمل - اكروم الرويمة -الفنيدق القبيات - عجلتون فاريا - بسكنتا.

إلى ذلك، أعلنت "غرفة التحكم" أن الطرقات المقطوعة أمام جميع المركبات هي: طريق ترشيش زحلة - ضهر البيدر - حاصبيا راشيا. وأضافت أن طريق جزين كفرحونة البقاع الغربي مقطوعة أيضاً بسبب تراكم الثلوج.