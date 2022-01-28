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قلق روسي من ضربات محتملة لسلاح الجو الأمريكي ضد المدنيين في سوريا

28
JANUARY
2022
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روسيا اليوم: قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا قلقة من الضربات الجوية الأمريكية العشوائية المحتملة في سوريا.

 

وأضاف بوليانسكي، في جلسة مجلس الأمن الدولي: "نشعر بقلق بالغ بسبب الضربات العشوائية المحتملة التي تشنها القوات الجوية الأمريكية ضد سوريا، والتي أسفرت في مرات عديدة عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

 

وأشار بوليانسكي، إلى أن فصائل عسكرية محلية تقوم منذ 21 يناير، بتنفيذ عملية عسكرية بدعم جوي أمريكي. وتدور معارك دامية، في مناطق مكتظة بالسكان تمكن الإرهابيون بعد الفرار من الاختباء فيها.

 


وتابع الدبلوماسي الروسي: "نتيجة قصف جوي مكثف استهدف مدينة الحسكة، تم تدمير مباني مدرسة الصناعة وكلية الاقتصاد التابعة للجامعة المحلية، وتدمير مستودع للوقود، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة. ولا يزال من الصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للقتلى المدنيين".

روسيا اليوم
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